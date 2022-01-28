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疫情12/300

北市幼兒園師確診案添5人 居隔121人

2022/1/28 16:58（1/28 17:16 更新）
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從北市確診的幼兒園老師案18590，再找出4名學生及1名資訊人員確診，老師、學生、家長共121人居家隔離、210人擴大採檢。（台北市政府提供）
從北市確診的幼兒園老師案18590，再找出4名學生及1名資訊人員確診，老師、學生、家長共121人居家隔離、210人擴大採檢。（台北市政府提供）
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（中央社記者陳怡璇、蕭博文台北28日電）從北市確診的幼兒園老師案18590，再找出4名學生及1名資訊人員確診，老師、學生、家長共121人居家隔離、210人擴大採檢，還在持續疫調與匡列中。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，市長柯文哲、副市長黃珊珊等說明北市新增5本土個案。

柯文哲表示，確診的幼兒園老師案18590有在補習班兼課，從此案再找出4名學生、1名資訊人員感染，居家隔離人數方面，幼兒園92人、補習班29人；擴大採檢人數方面，幼兒園包含幼兒128人及職員21人，共149人，補習班則是70人，全數陰性。

補習班同學及同住家人預防性居家隔離5天，確診者原校的同班同學擴大採檢87人。

黃珊珊指出，這5人都是案18590的密切接觸者，本來就在居家隔離，是居隔期間採檢確診，其中2人Ct值破30，其他人Ct值落在10至20幾，看不出來是誰傳染給誰。

黃珊珊表示，確診的小朋友是跟家人居家隔離，沒有一起居隔的家人持續匡列及疫調中，而這5人的足跡已公布，並通知與他們去過同餐廳用餐的客人擴大採檢。（編輯：張銘坤）1110128

（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
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