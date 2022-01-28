北市2.5級警戒管制 社區服務據點禁共餐可外帶

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（中央社記者陳怡璇、蕭博文台北28日電）北市副市長黃珊珊今天表示，針對COVID-19變種病毒進行2.5級加強管制，失智社區服務據點與社區照顧關懷據點，共餐暫停到2月14日，但可外帶；此外超市賣場市場加強人流管制，室內2.25、室外1平方公尺1人。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會。副市長黃珊珊表示，北市針對變種病毒進行2.5級管制，失智社區服務據點2月1日至14日，暫停共餐及課程活動。

此外，社區照顧關懷據點限制活動人數，也是禁止共餐到2月14日，但可外帶，之後視疫情狀況調整。

黃珊珊指出，因應變種病毒，超市、賣場、市場加強人流管制， 室內2.25、室外1平方公尺1人，此原則適用北市府辦的所有活動，包含台北燈節。

另一方面，今天北市公布的確診者足跡有一名高雄個案，媒體提問相關足跡高雄市昨天已公布，為何北市直到今天才說。

黃珊珊表示，北市接到外縣市通報後，還要查證、調閱實聯制才公布，也都已完成清消才告知民眾地點。（編輯：張銘坤）1110128