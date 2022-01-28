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春節天氣旅遊資訊一次看
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春節天氣旅遊資訊一次看3/10

春節天氣一圖看懂 除夕低溫探12度、初一稍回溫

2022/1/28 10:54（1/28 12:18 更新）
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氣象局28日表示，春節假期天氣大致分為4階段，呈現先冷、稍回溫再降溫；北部、東半部大多有雨。（中央社檔案照片）
氣象局28日表示，春節假期天氣大致分為4階段，呈現先冷、稍回溫再降溫；北部、東半部大多有雨。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北28日電）氣象局今天表示，春節假期天氣大致分為4階段，呈現先冷、稍回溫再降溫；北部、東半部大多有雨，中南部則先有雨再減少；小年夜、初一、初二3000公尺以上高山有機會降雪。

中央氣象局舉辦「111年春節天氣」記者會。氣象預報中心技正羅雅尹表示，春節假期長達9天，但天氣變化頻繁；若水氣及溫度能配合，小年夜（1月30日）、初一、初二 （2月1、2日）在3000或3500公尺以上高山可能會下雪、路面結冰。

氣象局28日表示，春節假期天氣大致分為4階段，呈現先冷、稍回溫再降溫。（氣象局提供）
氣象局28日表示，春節假期天氣大致分為4階段，呈現先冷、稍回溫再降溫。（氣象局提供）

羅雅尹指出，今天南方雲系往北移動，各地有短暫陣雨。整體來說，春節大致可分為4階段，明天受南方雲系影響，各地濕冷，各地都有局部短暫陣雨，基隆北海岸東南部及恆春半島可能有局部大雨。

羅雅尹表示，小年夜至除夕（31日）逐漸降溫，預估冷空氣強度達大陸冷氣團；各地有短暫陣雨，基隆北海岸、東南部有局部大雨發生的機會。

預估除夕清晨最冷，北部低溫約攝氏12至14度，南部、東部約14至15度；除夕這天中部、南部降雨趨緩，北部、東半部還是有局部降雨，愈往北部愈偏冷。

初一、二逐漸轉為偏東風，冷氣團減弱，溫度略為回升；但華南雲雨區移到台灣上空，北部、東半部及中南部山區會有局部短暫雨，中部平地有零星飄雨，南部雲量增多。

初三、四（2月3、4日）鋒面通過，冷空氣南下，中部以北、東半部降雨機會再提高，氣溫逐漸轉冷；這波冷空氣可能會延續到初五、初六（2月5、6日），但初五、初六水氣有減少趨勢，主要在迎風面的北部、東半部有局部雨。

羅雅尹提醒，在初二、初三西半部及金門、馬祖易有霧或低雲，影響能見度。（編輯：管中維）1110128

影片來源：CWB氣象局
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