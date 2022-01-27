春節連假省道交通 估初二到初四最塞

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（中央社記者余曉涵台北27日電）春節連假將至，交通部公路總局今天表示，春節假期道易壅塞路段共24處，其中初二到初四交通量可能最多，將在各重點路段規劃相關交通疏導措施，呼籲民眾儘量避開尖峰時段行駛。

春節9天連續假期將從1月29日登場，公路總局發出新聞稿表示，28日起到2月6日將執行春節連續假期交通疏運計畫，預估春節假期間省道易壅塞路段共24處，除了預判尖峰時段外，也在各重點路段規劃相關交通疏導措施，呼籲民眾儘量避開尖峰時段行駛，並請配合相關導引標誌、標線或現場警察人員疏導行駛。

公路總局表示，預估春節連假期間初二（2月2日）到初四（2月4日）最為壅塞，1月28日及29日省道在台65線連接國3土城交流道，台64線連接國3中和交流道、台2線關渡到淡水等較容易壅塞，30日小年夜預估增加台9線蘇花改、台2線萬里到大武崙、台3線大溪到慈湖等。

31日除夕預估只有台65線連接國3土城交流道，台64線連接國3中和交流道及台74線台中環線接國3壅塞；2月1日初一預估台9線蘇花改等18條省道壅塞；2月2日初二預估有22條省道壅塞；2月3日初三有23條省道壅塞；2月4日初四也有23條省道壅塞；2月5日初五預估有18條省道壅塞；2月6日初六則有5條省道路線壅塞。

公路總局說，為配合中央防疫措施，各地區廟宇多已配合取消相關活動，如鄰近台3丙線的竹山紫南宮已取消發放錢母、台19線70到71k上的北港朝天宮取消除夕發福袋、大甲鎮瀾宮等多處廟宇皆已取消除夕夜搶頭香等活動，提醒民眾不要白跑一趟。

另外，台9線蘇花路廊今年將持續實施時段性管制21噸（含）以上大貨車通行，並實施大客車優先措施。台61線西濱快速公路針對鳳鼻到香山及竹南地區等，已規劃封閉相關路口，並配合高速公路局於2月3到5日封閉西濱交流道北上入口匝道，導引用路人依指標繼續北上行駛至香山交流道銜接國道3號。

為鼓勵返鄉出遊的民眾搭乘客運，公路總局於連假期間推出多項公共運輸優惠措施，包含搭乘86條國道客運路線可享平日優惠價或票價85折優惠；持電子票證搭乘44條台灣好行路線可享半價優惠；凡搭乘台鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車也可享一段票或基本里程免費優惠。

要前往東部的旅客，公路總局也推出東部優惠專案，提供往來東部民眾更多元運具選擇，像是持北宜、北花國道客運票證至東部地區購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵新台幣200元優惠及花東地區「在地有腳」租賃優惠（租車優惠及回程最高折抵客運票價200元）等優惠措施，以上兩項優惠無法重複抵退，民眾可擇優適用。

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國道客運量能部分，公路總局說，春節連假期間積極協調各國道業者調整運能，目前東西部總計提供7.8萬班次及263萬座位數，各業者已陸續開始販售預售票。

截至1月24日東西部國道客運總計售出9萬2107張，佔可售張數14.84%，其中西部國道客運售出8萬6910張，佔可售張數17.04%，東部國道客運售出5197張，佔可售張數4.7%，連假期間國道客運均尚有充裕座位可供預訂。（編輯：管中維）1110127