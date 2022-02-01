新北男自主管理偕子吃自助餐 高市衛生局不排除罰

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案18905在自主健康管理期間前往百貨公司大型自助餐廳饗食天堂用餐，高雄市衛生局不排除開罰。（高雄市政府提供）

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（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）高雄市今天增加9例本土個案。其中，案18942為40多歲男性，10日從中國入境、25日返家，27日自主健康管理期還和兒子（案18905）還前往百貨公司大型自助餐廳饗食天堂用餐。

由於高市衛生局COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫調發現，這對新北10多歲的兒子案18905、父親案18942相繼確診，對於自主健康管理期還前往大型自助餐廳用餐，高雄市衛生局回應不排除開罰。

高市衛生局疫調指出，案18942在10日從中國入境居檢、23日居檢期滿前採檢陰性、25日返家。30日感喉嚨不適，為兒子接觸者，隔天進行接觸者匡列採檢，今天確診收治醫院治療。

案18905的足跡從北、中、南一路移動，在1月26日晚上6時17分搭乘台鐵175次自強號，晚上8時47分抵達高雄。父子倆27日下午4時30分至5時，搭民族幹線90路公車，由大中路口到新光三越站，晚上8時30分到9時，再搭同班公車返回大中路口。這段時間下午5時30分到晚間8時25分，在苓雅區三多四路上的大遠百「饗食天堂」用餐。（編輯：孫承武）1110201