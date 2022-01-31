新北確診男童隨母親回娘家轉列高雄個案 曾到板橋台中新左營等車站

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新北市31日新增一名確診個案為10多歲男童，因個案人到高雄居住，中央流行疫情指揮中心下午已將此案轉列高雄市個案。（新北市政府提供）

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（中央社記者吳睿騏新北市31日電）新北市今天新增一名確診個案為10多歲男童，未接種疫苗，29日發燒、30日就醫，經轉往醫院採檢PCR陽性，因個案人到高雄居住，中央流行疫情指揮中心下午已將此案轉列高雄市個案。

新北市衛生局下午發布新聞稿表示，本土確診者案18905，Ct值為22.8，個案從20日開始放寒假後都未到校，25日隨母親到台中，26日到高雄母親娘家居住，目前匡列接觸者4人，都已通知採檢，個案活動足跡多在台中及高雄，已通知當地衛生局進行相關防疫作業，至於感染源需進一步疫調釐清。

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衛生局也公布個案的公共場所足跡，案18905在25日上午從板南線的捷運新埔站搭車前往捷運板橋站，並從板橋火車站轉乘自強號121次列車前往台中火車站，26日下午再從台中火車站搭乘自強號175次列車前往高雄新左營車站。

衞生局提醒曾出入相關場所民眾自我健康監測，若出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應配戴醫用口罩儘速就近到指定社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸，就醫時請主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露、周遭其他人是否有類似症狀等。（編輯：唐聲揚）1110131