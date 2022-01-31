1/31新增17例本土 莊人祥：疫情在控制範圍內

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（中央社記者陳昱婷台北31日電）中央流行疫情指揮中心今天表示，國內新增55例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，分別為17例本土個案及38例境外移入，無新增死亡；本土個案中高雄有9例、桃園7例、北市1例。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥透過影片表示，國內新增55例COVID-19病例，分別為17例本土個案及38例境外移入，本土個案有8例男性、9例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲；有9例為高雄市個案、7例為桃園市個案、1例為台北市個案。

莊人祥指出，高雄個案中，有5例與高雄港相關，3例與礁溪長榮酒店衍生的高雄幼兒園相關，另1例原為新北個案，但這名個案在25日就離開新北、26日到高雄居住，因此後來歸在高雄個案，感染源仍在疫調中。

莊人祥說，桃園7例中，有2例與農家樂餐廳相關，1例與某物流公司相關，2例與加貝爾幼兒園相關，另外2例與亞旭電腦相關；台北市1例則與房仲案衍生的補習班群聚相關。

莊人祥強調，這17例本土個案中，有10例是在居家隔離期間陰轉陽，大部分都已有掌握，目前疫情都還在控制範圍內。

境外移入部分，指揮中心說明，個案為26例男性、12例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自美國（19例）、中國（2例）、厄瓜多、日本、巴拿馬、比利時、韓國、越南及沙烏地阿拉伯各1例移入；另10例調查中，入境日介於1月14日至30日。

指揮中心統計，截至目前國內累計567萬3543例COVID-19相關通報（含565萬4537例排除），其中1萬8790例確診，分別為3671例境外移入、1萬5065例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計127例移除為空號。

指揮中心呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：方沛清）1110131