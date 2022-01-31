桃園新增6例本土確診 皆在匡列範圍內社區風險小[影]

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桃園市長鄭文燦指出，市府在春節期間的大年初一、初二各保留一個採檢站，初三開始會有8個採檢站按時間表服務。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年1月31日

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（中央社記者吳睿騏桃園31日電）桃園市長鄭文燦表示，今天新增6名本土確診案，包括亞旭電腦及某物流公司各一人，另龍潭區農家樂餐廳及八德區加貝爾幼兒園各増加2人確診，都在匡列範圍內，社區風險較小。

鄭文燦上午主持防疫專案會議後表示，除了亞旭電腦採檢增加一名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者案18907，為原匡列居隔對象，居隔期間採檢陽性。另外某物流公司的案18886匡列採檢確診，為先前確診的案18757同事，目前正在疫調中，公司內的感染途徑有待進一步調查。

鄭文燦指出，另外，龍潭區農家樂小吃店的群聚感染事件也增加2名顧客確診，分別為案18884及案18885，市府會進一步調查可能的感染途徑，目前小吃店的老闆娘及員工採檢都是陰性，農家樂小吃店的群聚感染累計已達9人。

鄭文燦說，在八德區加貝爾幼兒園也有新增2名匡列採檢確診，為原確診幼童案18551的保母（案號尚未出爐）及保母兒子案18906，幼兒園累計已有25人確診。

至於，大同公司派駐在市府電腦機房的2名外包人員確診案，鄭文燦表示，市府已進行相關人員採檢，3751人全部採檢完畢，除一人尚在等待PCR結果外，其餘都是陰性。市府會在2月2日針對大同公司案的居隔人員進行PCR二採，以確定風險高低，所有市府同仁，在上班前還要進行第二次篩檢確保安全，年節期間也請所有人員在家進行自主健康管理。

鄭文燦說，目前桃園市在家居家隔離者有1486人，其中有530人是亞旭電腦員工，亞旭員工部分會在2月3日進行解隔並進行二採。另外在防疫旅館過年者含外縣市共1136人，市府會給予關懷慰問。至於在集中檢疫所者共有597人，其中亞旭電腦員工占多數，亞旭電腦員工約有310人，會在2月5日解隔。

鄭文燦指出，市府在春節期間的大年初一、初二各保留一個採檢站，初三開始會有8個採檢站按時間表服務，若民眾期間有需要前往採檢，可到市府網站查詢服務時間，他也呼籲民眾，春節期間減少群聚外出，對於各大賣場、量販店、百貨公司、購物中心，市府也會做實聯制跟人流管制稽查。（編輯：方沛清）1110131