社區地毯式採檢確診個案少 陳時中：疫情收斂中

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（中央社記者陳婕翎、許秩維台北30日電）國內本土個案明顯減少，外界擔憂與春節連假採檢數降低有關，疫情指揮中心指揮官陳時中強調，衛生單位持續地毯式採檢，社區採檢站未停班，研判境內疫情確實收斂中。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情走向備受關注，本土個案數連續兩天維持在15例以下，今天有媒體在下午疫情記者會提問，以現階段每天新增本土個案數分析，這波疫情是否正往好的方向發展，陳時中說，近期規模較大、陽性率較高的事件正在收斂中，確診個案數比較少。

陳時中也強調，國內每天採檢數沒有遇上農曆春節就減少，各地積極採檢，地方衛生單位幾乎都是地毯式採檢，社區採檢站也沒有停止運作，所以即使疫情正在收斂，仍發現新冒出的個案，如宜蘭礁溪長榮酒店衍生的高雄某幼兒園群聚以及桃園錢都引起的美甲室群聚。

陳時中說，現階段國內需要多加留意的傳播鏈共有3條，包含宜蘭礁溪長榮案、雙北房仲案以及桃園錢都案，因為上述疫情現階段仍找不到感染源頭，且造成相關疫情規模較大，尤其桃園錢都案如今又衍生出對社區可能造成較大風險的美甲工作室群聚。

另外，還有4個小案例仍持續關切，包含龍潭退休人員（案18514），疫情暫時沒有擴大，但感染源還是不清楚；案18687及案18757是在桃園八德社區採檢站驗出，其中關注足跡較多的案18757，包含牌友、職場、家人採檢皆為陰性，感染源同樣不清楚。

（指揮中心提供）

最後是大同公司確診個案（案18780），是市府機房駐點員，大同公司及桃園市政府已完成採檢，結果已出爐者皆為陰性。陳時中說，現階段國內疫情都還算有即時匡列，對圍堵疫情應有所幫助，將會持續觀察疫情走向。

針對指揮中心昨天公布去年血清抗體研究，5000個樣本中，僅有1人的N抗體及S抗體皆陽性，自然感染陽性率0.02%。陳時中說，以陽性率分析，台灣社區處於相對安全，但不能掉以輕心，血清抗體研究可更詳細判斷境內疫情走向，希望春節後疫情不要爆發，可是本土疫情「歸零」還需要時間。

另外，有媒體詢問，明天就是除夕夜，台灣究竟有多少民眾仍在隔離檢疫、獨自一人過年，指揮中心發言人莊人祥表示，據統計，截至昨天下午4時，全國居家隔離人數約7000多人、居家檢疫約1.7萬人左右。

指揮中心重申接觸者匡列原則及居家隔離採1人1室措施，必要時可送集中檢疫所隔離，籲請民眾務必配合相關規範。

接種COVID-19疫苗是恢復正常生活關鍵之一，據指揮中心統計，1月29日共接種12萬1908人，國內COVID-19疫苗第1劑接種率為81.73%、第2劑接種率為74.72%，第3劑分為免疫功能低下或受抑制的病人基礎加強劑接種率0.7%、一般人的追加劑接種率23.05%。（編輯：唐聲揚）1110130