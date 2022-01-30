小年夜冷氣團南下 越晚越冷估影響至除夕

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北30日電）今天是小年夜，受大陸冷氣團南下影響，北部地區白天一路降溫，中南部及花東地區高溫也比昨天下降、越晚越冷，中央氣象局表示，冷氣團預計影響至除夕。

今天是春節連假第2天、小年夜，中央氣象局指出，受大陸冷氣團影響，白天北部及宜蘭高溫約在攝氏16度左右、整天涼冷，中台灣及花東地區也約在20度，南台灣24度；入夜後中部以北至宜蘭地區在低溫12至15度，花東15到17度。

氣象局預估，此波冷氣團預計影響至31日（除夕），中央氣象局也提醒民眾留意溫度變化，適時增添衣物注意保暖，2月1、2日冷氣團減弱，氣溫會稍回升。

今天水氣較昨天減少，但殘存的水氣仍使得各地雲量偏多，氣象局表示，今天北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，主要是靠近基隆北海岸、東半部、恆春半島一帶降雨的機率會比其它區域更高一些，其餘地區多雲的情況多一點，近期水氣變化大，外出攜帶雨具備用較為保險。

31日台灣北部、東半部地區及馬祖、金門有局部短暫雨，中南部山區零星短暫雨，其它地區及澎湖為多雲到晴。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，下午起桃園至台南、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門將有9至10級強陣風，其它沿海空曠地區及馬祖也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；澎湖箱網等海水養殖產業請特別注意寒害。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天受大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，全台各地擴散條件良好，空氣品質多為良好至普通等級，竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級；北部、雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級。（編輯：戴光育）1110130