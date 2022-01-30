桃園八德美甲工作室群聚增4確診 陳時中憂疫情再擴大

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、許秩維台北30日電）桃園八德錢都疫情持續，疫情指揮中心今天公布，錢都案衍生美甲工作室群聚，新增4名接觸者染疫，已儘速匡列公司員工，指揮官陳時中認為，美甲工作室疫情較令人擔憂。

桃園市目前有多條傳播鏈，經由疫調發現，八德區加貝爾幼兒園的感染與錢都日式涮涮鍋桃園八德介壽店有關，這家錢都也涉及先前確診大湳市場買菜母女、孕婦等個案。今天桃園八德錢都相關疫情新增5名個案，分別為幼兒園家屬及美甲工作室相關個案。

一名越南籍移工（案18677）跟友人到八德錢都餐廳確診者（案18634）的工作室做美甲，陳時中說，今天新增的錢都相關疫情較令人擔憂。

陳時中說，包括昨天傳出的移工女友，今天共新增4名相關個案，新增個案所屬公司為中小企業型態，積極匡列採檢，盼妥善控制疫情。

陳時中表示，今天新增的加貝爾幼兒園家屬是確診學童（案18530）爺爺確診，案18530每天放學後，都會在爺爺家，衛生單位已將爺爺匡列為接觸者隔離，是屬於居家隔離陰性轉為陽性病例，在控制範圍內。與錢都相關疫情至今累計39人確診。

另外，桃園原先的群聚疫情今天也有新增3個案，陳時中說，遠雄自貿園區案今天新增2名亞旭確診者，都是集中檢疫所驗出來，遠雄自貿園區案目前累計120人；西提餐廳群聚也增加1名解隔離採檢陽性個案，上述事件相對穩定。（編輯：唐聲揚）1110130