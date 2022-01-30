更多編輯台推薦新聞：
護理師自願照顧確診者奮戰2個月 患者出院感激喻「菩薩」
地方

護理師自願照顧確診者奮戰2個月 患者出院感激喻「菩薩」

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905
生活

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
疫情
新聞專題
疫情1/300

大同確診員工駐點桃市府 3735人採檢全陰性

2022/1/30 11:13（1/30 11:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
1名大同公司確診員工是桃市府機房駐點員，採檢3735人結果全陰性。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
1名大同公司確診員工是桃市府機房駐點員，採檢3735人結果全陰性。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園30日電）1名大同公司確診員工是桃市府機房駐點員，桃園市政府今天指出，市府相關人員應採檢3751人，已採檢3735人，結果全陰性，另有16人採檢中。

桃園市長鄭文燦上午主持桃園市府防疫專案會議後表示，因為市府電腦機房外包駐點人員有確診個案，因此機房所在地的9樓要做核酸檢測（PCR），全市府及綜合會議中心要做快篩，除上述3735人採檢陰性，另外16人的採檢也在進行中。

另外，為防範COVID-19（2019冠狀病毒疾病），桃園市府也在電梯部分加裝酒精消毒液，希望民眾在按過電梯按鈕後也要消毒。

鄭文燦指出，昨天在桃園市14個社區採檢站採檢2804人，採檢結果有新增個案，但都是在匡列隔離的範圍內，沒有感染源待釐清的新增個案。

鄭文燦說，目前桃園市居家隔離者有1346人，在集中檢疫所共有680人，其中有95人住在防疫旅館；針對在集中檢疫所過年的民眾，也會進行聯繫慰問。

有關企業移工快篩的專案，鄭文燦表示，截至目前累積已篩檢的6萬7305人，除某職場的1名越南籍移工之外，其他全都是陰性，這意味著企業的營運安全及移工的健康安全都是確定的。（編輯：戴光育）1110130

延伸閱讀
桃園新增11處確診足跡 含麻將協會遠東百貨Costco寶雅
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀