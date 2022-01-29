桃園新增11處確診足跡 含麻將協會遠東百貨Costco寶雅

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（中央社記者葉臻桃園29日電）桃園市政府今天下午公布大同公司確診夫妻檔、移工友人疫調足跡，包含自營美甲工作室、遠東百貨、Costco桃園南崁店、華南銀行壢昌分行、台灣麻將協會八德分會等11處。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，桃園市政府今天下午公布大同公司染疫夫妻檔（案18780、案18781）以及移工染疫友人（尚未有案號）疫調足跡。

桃市府表示，足跡包含1月18日、21日去Costco桃園南崁店，1月18日遠東百貨桃園店；1月20日晚間去八德區建興街上的自營美甲工作室；1月21日去POYA寶雅中壢中華店；1月22日去旌寶五金百貨行。

以及在1月24日至25日去過台灣麻將協會八德分會；1月24日去過小豬很忙蔬果滷味桃園龍安店；1月25日去過大樹藥局桃中山二店；1月26日去過華南銀行壢昌分行、華南銀行草漯分行；1月27日去過愛兒康藥局共11處足跡。

桃市府表示，正在聯繫曾前往自營美甲工作室的民眾前往採檢；上述公共場所已完成環境清消，若曾出入上述場所，請於足跡重疊次日起14天內，進行自我健康監測。（編輯：李亨山）1110129