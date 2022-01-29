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本土增15例、境外移入33例 無新增死亡
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疫情14/300

1/29本土增15例、境外增33例 無新增死亡【直播】

2022/1/29 14:11（1/29 14:27 更新）
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國內29日新增15例本土個案、33例境外移入。圖為北市在大佳河濱公園設置「車來速」春節專案採檢站。中央社記者謝佳璋攝 111年1月29日
國內29日新增15例本土個案、33例境外移入。圖為北市在大佳河濱公園設置「車來速」春節專案採檢站。中央社記者謝佳璋攝 111年1月29日
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（中央社記者陳怡璇、趙靜瑜台北29日電）中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內新增48例COVID-19個案，包括本土15例境外移入33例，無新增死亡個案。（編輯：李亨山）1110129

影片來源：衛生福利部疾病管制署

疾管署新聞稿：

中央流行疫情指揮中心今（29）日公布國內新增48例COVID-19確定病例，分別為15例本土個案及33例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為5例男性、10例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為19例男性、14例女性，年齡介於20多歲至70多歲，分別自美國（9例)、阿拉伯聯合大公國及新加坡（各2例）、日本、中國、澳大利亞、越南、墨西哥及荷蘭（各1例）移入；另14例調查中。入境日介於今（2022）年1月9日至1月28日。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,640,594例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含5,621,502例排除），其中18,681例確診，分別為3,593例境外移入，15,034例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例（案18315境外移入病例，再次採檢為陰性，改判排除），累計127例移除為空號。2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

（指揮中心提供）
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