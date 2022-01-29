赴宜蘭3人染疫在社區活動1週 高市府急匡列隔離

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄市一家4口日前到礁溪旅遊，3人確診COVID-19，出現症狀到確診之間約有1週時間在社區活動。圖為民眾在酒店外等候採檢。（宜蘭縣政府提供）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄29日電）高雄市一家4口日前到礁溪旅遊，3人確診COVID-19，出現症狀到確診之間約有1週時間在社區活動。高市府今天說，昨天緊急疫調匡列、通知接觸者，夜間並以遊覽車載去採檢隔離。

高雄市政府昨天宣布，有一家4口1月15日到18日開車前往宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店入住，返回高雄後媽媽（案18703）20日出現症狀，23日和幾名友人聚餐，分別為5歲、10歲的2小孩確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），目前全家僅爸爸未確診。

由於個案20日出現症狀、28日才因就醫採檢確診，約1週時間在社區有活動，高雄市政府衛生局今天訊息說明，昨天緊急匡列接觸者，並漏夜以遊覽車載去進行採檢隔離。

其中，有部分民眾在大寮區公所前集合，但高市府澄清，當地只是集合點，並非確診個案足跡。

高雄市政府昨天也公布3名確診者足跡，包括24日在大寮郵局鳳山七支、全聯福利中心大寮店、樂獅英語大寮學校，及26日在萊爾富大寮鑫鳳林店、7-11源隆門市等。

此外，大寮育兒資源中心在臉書上公告，「因疫情關係，中心需做清潔消毒，29日休館一日。」衛生局回應，根據目前疫調，該場域無確診者活動足跡。（編輯：管中維）1110129