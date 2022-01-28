礁溪長榮酒店群聚案新增4人確診 縣府公布足跡

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣28日電）礁溪長榮鳳凰酒店群聚案增至13名個案。宜蘭縣政府表示，其中今天新增的4人屬縣外個案，過去在宜蘭縣的足跡包含肉羹店、清水地熱公園、觀光工廠、奕順軒麵包店等。

宜蘭縣衛生局發布新聞稿指出，今天新增的這4名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案之中，有3案是一家人，為案18703、18749、18760母子3人，曾於1月15日至18日開車到宜蘭住宿旅遊，16日、17日入住礁溪長榮鳳凰酒店。

衛生局表示，這3案也曾於15日下午1時45分，去過宜蘭市泰山路的阿娘給的蒜味肉羹店；16日上午10時30分前往清水地熱公園；17日中午到礁溪鄉潭酵天地觀光工廠，下午2時20分到礁溪鄉金車生技水產養殖研發中心，下午3時30分到礁溪鄉礁溪路5段的奕順軒麵包店，相關處所都已清消完畢，可恢復使用，提醒若有相同足跡的民眾注意自身健康。（編輯：張銘坤）1110128