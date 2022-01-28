礁溪飯店群聚燒到南部？陳時中：尚無大量傳播

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（中央社記者江慧珺、張茗喧台北28日電）宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店群聚擴大，確診者擴及台南、高雄。指揮官陳時中說，南北遊玩染疫但未引起大量傳播，很難說是將疫情帶到南部，僅是接觸者感染引起的零星個案。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，新增4例與宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店群聚相關個案，包括一家人從高雄到礁溪投宿，返回南部與1名台南友人聚餐，目前有4人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），將回溯採檢飯店住客至1月14日。

媒體今天在疫情記者會提問，礁溪飯店群聚疫情是否往南延伸，陳時中回應，南北遊玩後染疫，雖然台南、高雄出現確診，但還沒出現大量傳播，僅1名聚餐友人染疫，很難講是將疫情帶到南部，只能算接觸者傳染的零星個案，後續仍待觀察。

而礁溪飯店群聚新增的4例確診，目前尚無病毒基因定序結果。媒體也詢問，目前主要在高雄港流行的Omicron菲律賓株（BA.2）傳播速度更快，是否全部本土個案都會進行定序。

陳時中表示，因目前確診個案較多，本土群聚案件會先針對較需要釐清關聯性的個案，儘速完成定序，若是關聯性較清楚的個案，定序則會較慢進行。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也說明，目前經定序完成的本土10條Omicron傳播鏈，僅高雄港區相關群聚以及桃園機場防疫人員染疫案，屬於Omicron菲律賓株，但兩者序列不同，其中防疫人員案追蹤2週無新增個案，已算是結案。

媒體也追問，目前本土有多少感染源不明的個案，陳時中說，目前桃園有7案，除了案18555一家3口染疫外，其餘都是單獨個案。

陳時中說，另還有礁溪旅館群聚、台北房仲群聚案須釐清感染源，亞東醫院染疫案也尚無明確證據，其餘還有桃園龍潭群聚，以及錢都涮涮鍋與加貝爾幼兒園案，都還要尋找感染源。

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陳時中表示，錢都涮涮鍋與加貝爾幼兒園案已確認足跡重疊，病毒基因定序結果則與龍潭案相同，皆與桃園機場清潔員群聚一致，但目前尚未找出關聯性，待未來疫調釐清。

媒體也追問，春節連假將至，跨縣市移動的風險為何，陳時中特別提到，有症狀或者有確診者足跡重疊者要隨時注意，可前往採檢或自行用家用快篩；見面時盡量勤洗手、保持社交距離，並接種疫苗，他並呼籲，「帶著愛心回家，不要病毒帶回家」。（編輯：陳政偉）1110128