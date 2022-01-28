台中新增2例本土確診 匡列16人採檢皆陰性

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台中市長盧秀燕（左）28日主持市府疫情說明記者會，宣布台中新增2例COVID-19本土確診個案，市府獲報後都已匡列個案相關接觸者，其中一例無台中足跡；至於另一例的相關足跡皆完成清消，16名接觸者PCR篩檢都是陰性。中央社記者郝雪卿攝 111年1月28日

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（中央社記者郝雪卿台中28日電）台中市今天新增2例本土確診COVID-19個案，台中市長盧秀燕表示，其中1名個案匡列16名接觸者，採檢都陰性。另1名個案在北部醫院陪病染疫，沒有台中足跡史。

盧秀燕下午主持台中市疫情指揮中心記者會，在會中說明新增2例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案，分別是案18711的沙鹿區25歲女性及案18748的北屯區21歲女性。

盧秀燕表示，獲報後都已匡列相關接觸者，案18748無台中足跡；案18711台中相關足跡已全面清消，16名接觸者PCR篩檢都是陰性。

台中市衛生局長曾梓展說明疫調情況，案18711是桃園某大學研究所學生，去年12月4日完成接種2劑BNT疫苗。今年1月13日寒假開始到22日期間，住桃園八德阿姨家，22日到23日期間到過苗栗親戚家，23日返回台中沙鹿，24日曾到沙鹿區農會西明辦事處。

曾梓展說，案18711在25日出現症狀，26日上午至沙鹿某診所就醫，後續因桃園阿姨確診被匡列為接觸者，於同天安排採檢，27日檢驗結果出爐，為陽性確診，Ct值為16.73。

曾梓展指出，女研究生的同住家人（包括國泰世華大甲分行員工）及接觸者共匡列16人，採檢結果都陰性。至於個案在26日上午9時37分至9時57分同時段就醫及陪病民眾已陸續匡列安排採檢中。市府協調鄰近的沙鹿光田醫院及童綜合醫院，今天下午起至30日開設社區篩檢站，有足跡重疊疑慮的民眾可前往快篩。

至於案18748，曾梓展表示，1月6日接種第1劑BNT疫苗，18日至27日到新北市某醫院陪病，期間未曾返回台中。由於個案在北部沒有住所及工作，而被列為台中本土個案。（編輯：郭諭儒）1110128