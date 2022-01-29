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大同確診員工駐點桃市府 鄭文燦：採檢全數同仁
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大同確診員工駐點桃市府 鄭文燦：採檢全數同仁

2022/1/29 10:47（1/29 11:03 更新）
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桃園市長鄭文燦29日表示，有1名大同公司確診員工是市府機房駐點員。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
桃園市長鄭文燦29日表示，有1名大同公司確診員工是市府機房駐點員。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社記者葉臻桃園29日電）桃園市長鄭文燦今天表示，有1名大同公司確診員工是市府機房駐點員，市府資科局、研考會所有員工昨天快篩陰性，今天要PCR檢測，整棟市府大樓人員也要完成採檢。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，大同公司昨天發布重大訊息指出，接獲桃園2名員工確診，分別服務於家電廠與系統事業部，將配合桃園市政府衛生局進行疫調及檢測。

鄭文燦今天上午主持桃園市府防疫專案會議後表示，大同2名確診者當中，有1人是派駐在桃園市政府資訊中心機房駐點人員，經初步疫調，包括同住家人、機房的10名人員都進行PCR檢測、居家隔離，目前PCR檢測都是陰性。

鄭文燦表示，資訊中心機房所在的市府9樓，包括市府資訊科技局、研考會所有的員工，昨天快篩都是陰性，今天要進行PCR檢測，整棟市府大樓和對面的綜合會議廳所有的同仁也都要做快篩或是PCR，今天都要執行完畢，9樓當做風險區域，其他地區都是次風險區。

鄭文燦表示，昨天在大同公司確診人員所服務的職場，採檢了257人，後續有新增個案會再說明；這是案18780延伸出來的職場採檢，包括服務的大同公司、足跡所在地的資科局電腦機房。

鄭文燦也說，越南籍移工個案18677，已經職場採檢640餘人，經過環境採檢疫調，發現移工有群聚性，因此匡列居家隔離人數從10人，再增加了152人。

鄭文燦說，經疫調發現，錢都涮涮鍋的確診者中，有家庭成員開設美甲、美睫工作坊，這名越南籍移工曾和女友到工作坊做睫毛美容，因此有可能是感染源，詳細疫調會再說明。（編輯：管中維）1110129

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