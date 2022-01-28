桃市府新增疫調足跡 包括銀行、法院、搭乘高鐵

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（中央社記者葉臻桃園28日電）桃園市政府今天下午新增社區個案及遠雄自貿港區確診個案足跡，包括安泰銀行八德分行、陽信銀行南桃園分行、桃園監理站、桃園地方法院、郵局、超商、搭乘高鐵等共13處。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情延續，桃園市政府今天下午更新疫調足跡；新增個案18521、18686、18752及遠雄自由貿易港區確診個案足跡。

桃市府表示，個案18521、18686、18752足跡，包括在1月14日、17日、24日去過安泰銀行八德分行；1月16日去過利來福生鮮超市三鶯店；1月24日去過桃園地方法院、7-11福國門市、搭乘高鐵803車次（桃園至左營站）；1月25日去過陽信銀行南桃園分行；1月25日、26日去過桃園監理站，共7個足跡。

桃市府表示，遠雄自貿港區個案新增足跡包括1月18日、20日去過7-11遠雄門市；1月19日、21日去過全家桃園國安店；1月19日去過7-11觀工門市、觀音工業區郵局、7-11龍袖門市；1月23日去過麥當勞桃園八德店；共6個足跡。

桃市府表示，民眾如曾出入上述場所，於足跡重疊次日起14天內，進行自我健康監測。（編輯：張銘坤）1110128