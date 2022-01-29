亞旭增4例陰轉陽 高雄港增3例感染源清楚

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（中央社記者陳怡璇、趙靜瑜台北29日電）中央流行疫情指揮官陳時中表示，亞旭電腦公司群聚案再增4確診，為隔離期間陰轉陽；高雄港群聚則增3例，感染源清楚，其中2人也是隔離期陰轉陽，1人為鄰居。

中央流行疫情指揮中心下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，指揮官陳時中表示，亞旭群聚案再增4人，在檢疫所裡隔離期間陰轉陽；而高雄港群聚增3人確診，其中2人已被匡列，也是隔離期間陰轉陽，只有1人是鄰居，採檢發現陽性，須持續觀察。

在桃園其它相關個案方面，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，案18780、18781為夫妻，其中一人駐點桃園市政府，而一開始是太太先有症狀，就醫採檢確診後，先生跟著採檢確診。

匡列這對夫妻同住家人3人、職場接觸者21人採檢，同住家人皆陰性，職場部分10人陰性、11人檢驗中；桃園市府則會針對相關接觸者及市府員工普篩。

此外，桃園個案18555病毒基因定序與桃園機場群聚相同，家人足跡也有大湳市場，指揮中心懷疑與錢都另一個案的足跡有關聯，還須釐清。

另外，桃園八德市場攤販案18758足跡與加貝爾幼兒園家長足跡重疊，家長是因為接到足跡通知去社區篩檢站採檢確診，顯示有幾案在疫調上都有關聯。

另一案指揮中心本就懷疑是舊案，羅一鈞表示，為一印度籍男性案18752，二採後Ct值從30多變成陰性，抗體結果為N抗體陽性，研判是舊案，非感染源待釐清個案。

羅一鈞說，綜合以上，共有4個待釐清感染源的事件，其中之一為一家人；此外，4個事件其中有一例18183已經4採，後面3次PCR都是陰性，N抗體陰轉陽，研判感染時間已久，對社區影響非常小，追蹤到2月4日期滿，若無新的接觸者發病就可結案；案18687及案18757算比較新的個案，正在疫調中。（編輯：李亨山）1110129