礁溪長榮酒店群聚再增3例 含幼兒園接觸者及友人

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住過宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店的個案18703，29日再增3接觸者確診，包含小孩幼兒園接觸者1人以及來訪友人2人。（指揮中心提供）

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（中央社記者陳怡璇、趙靜瑜台北29日電）中央疫情指揮官陳時中今天表示，住過宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店的個案18703，今天再增3接觸者確診，包含小孩幼兒園接觸者1人以及來訪友人2人。

中央流行疫情指揮中心下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，指揮官陳時中宣布，今天本土新增15例，其中9例是居家隔離期間採檢找出，6例對社會有影響。

陳時中指出，個案18703曾住過宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店，今天新增3例與此案有關，包含其小孩案18749的幼兒園接觸者案18771；還有曾去他們家作客的2友人案18773、18774。

陳時中表示，這3例持續匡列接觸者中，要注意對社區的影響。

此外，陳時中指出，桃園錢都餐廳與加貝爾幼兒園今天再多3個有關聯的確診，都是確診幼兒的家人，陪伴年幼的孩子進醫院隔離治療，入院前採檢陰性，之後有症狀，採檢確診。

陳時中並表示，在錢都案中，有一例原本無法看出關聯性的個案18677，後來找出有跟女友到案18634家裡做美甲，女友剛剛也驗出陽性確診，會列入明天案例，很明確是跟案18634接觸傳染；而案18677的工作場域接觸者檢驗了500多人皆為陰性，算是可了解範圍，將持續關注病毒基因定序。

同樣是錢都案，陳時中表示，有一對母女剛開始也找不到感染源，後來發現媽媽有大湳市場足跡，跟案18709足跡重疊，只待進一步調查清楚。

陳時中表示，這幾例比較令人擔心的個案，現在看起來好像都有相關。（編輯：李亨山）1110129