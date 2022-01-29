桃市府公布9處疫調足跡 包含宮廟、夜市和超商

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桃園市政府29日公布社區及遠雄自貿港區相關個案足跡。（圖取自facebook.com/tycgnews）

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（中央社記者葉臻桃園29日電）桃園市政府今天上午公布社區及遠雄自貿港區相關個案足跡，包括興仁花園夜市、多家7-11門市、桃園慈護宮、全聯八德大湳門市等共9處。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，桃園市政府上午公布案18556、18757、18758，及遠雄自貿港區確診個案18546的疫調足跡。

桃市府表示，案18556、18757、18758足跡包括1月16日八德興仁花園夜市、1月17日宜衣源服飾平鎮店、1月20日龍潭油漆實業有限公司、1月23日7-11福僑門市、1月24日7-11廣福門市及桃園慈護宮、1月25日7-11廣隆門市、1月27日全聯八德大湳門市，共8處。

桃市府表示，遠雄自貿港區確診個案18546公共場所足跡則為1月21日曾至大園區7-11遠雄門市。

桃市府表示，上述公共場所已完成環境清消，若曾出入上述場所，請於足跡重疊次日起14天內，進行自我健康監測；今天桃園14處社區採檢站均持續開設，民眾若有需要可前往採檢。（編輯：管中維）1110129