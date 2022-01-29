大同確診員工駐點桃市府 同樓層108人快篩陰性

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桃園市長鄭文燦表示，針對桃市府機房染疫的大同公司員工，機房所在樓層的108名市府同仁快篩結果都是陰性、PCR採檢中。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）

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（中央社記者葉臻桃園29日電）桃園市長鄭文燦今天表示，針對桃市府機房染疫的大同公司員工，機房所在樓層的108名市府同仁快篩結果都是陰性、PCR採檢中，市府人員全數要在今天完成快篩並自主健康管理。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內新增15例COVID-19本土病例，桃園市占9例，另有1例為27日確診越南籍移工（案18677）的友人（尚無案號），總共為10例。

鄭文燦今天下午主持疫情說明記者會時表示，今天的9例個案中，有4例（案18777、18778、18779、18799）與遠雄自由貿易港區有關，是亞旭電腦的員工，居隔期滿採檢確診。

鄭文燦表示，有3例（案18776、案18807、案18808）與八德區加貝爾幼兒園相關，都是加貝爾幼兒園染疫幼童的媽媽，因為在醫院陪病確診。

鄭文燦表示，有2例（案18780、案18781）為大同公司員工，為夫妻檔，其中的案18781是桃園市政府電腦機房的駐點人員，因此針對市府大樓、綜合會議中心進行全面採檢。

鄭文燦表示，昨天針對機房所在地、市府9樓的108名同仁進行快篩，結果都是陰性，今天要做PCR採檢；市府人員也要全數進行快篩，務必要在今天完成，也請同仁要進行自主健康管理，後續根據採檢結果調整措施。

鄭文燦表示，針對越南籍移工（案18677）曾跟友人（尚無案號）到美容工作坊，這個工作坊是由錢都涮涮鍋確診者的家人開設，研判是在做美容的時候感染。

鄭文燦表示，針對沒有預約到第21期疫苗接種的國中、國小、幼兒園、補習班、社區及樂齡大學等約1萬6418名教育人員，在2月8日會有校園接種專案，在8所學校提供接種，讓教育人員全數完成第3劑接種。（編輯：李亨山）1110129