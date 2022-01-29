亞旭群聚案新增4人 王必勝：隔離後陰轉陽

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（中央社記者陳怡璇、趙靜瑜台北29日電）中央流行疫情指揮中心今公布新增15例本土案，亞旭群聚案新增4人，都在集中檢疫所隔離後陰轉陽被驗出。醫福會執行長王必勝表示近5天有20名確診都在隔離中，顯示匡列隔離範圍足夠。

王必勝在指揮中心下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會上表示，從1月21日他前往亞旭電腦，確認確診人數眾多；1月22日成立指揮所到今天第8天。亞旭電腦已經累計119人確診，其中有83人為移工。

王必勝坦言，目前風險最高依舊是亞旭電腦，已有966人居家隔離。亞旭公司本國籍未居隔員工以及加值園區未居隔移工將於明天進行PCR三採，其餘人員也會持續使用家用快篩進行檢驗。

遠雄自貿港園區造冊人員 6773人，每天約1萬人進場工作。發生疫情的加值園區 2900人共分32家公司，其中772名移工分屬6家公司，住在不同宿舍，管理相對困難。

指揮所也針對染疫園區外圍採檢，目前都是陰性，相對風險較小。

王必勝表示，32家公司除了亞旭繼續停工之外，其他公司已有條件復工，除了造冊人員都已經檢驗完二採陰性，也必須能配合加強版防疫作為。（編輯：李亨山）1110129