桃園美甲室群聚個案北市足跡 到過京站、士林夜市

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桃園八德錢都涮涮鍋疫情衍生美甲工作室群聚，中央公布其中3名確診病例曾有台北市活動史，包含台北車站、京站時尚廣場及士林夜市。（台北市政府提供）

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（中央社記者陳婕翎台北30日電）桃園八德錢都涮涮鍋疫情衍生美甲工作室群聚，今天中央公布其中3名確診病例在可傳染期間曾有台北市活動史，北市衛生局晚間公布足跡，包含台北車站、京站時尚廣場及士林夜市。

桃園市目前有多條傳播鏈，經由疫調發現，一名越南籍移工（案18677）跟友人到八德錢都餐廳確診者（案18634）的工作室做美甲，中央流行疫情指揮中心今天下午記者會公布，美甲工作室相關接觸者新增4名確診個案（案18825、案18851至案18853）。

美甲工作室疫情的出現，連疫情指揮中心指揮官陳時中都認為，對社區影響力令人擔憂，台北市政府衛生局今天晚間公布，案18851、18852及18853於1月23日至台北市公共場域足跡。

台北市衛生局表示，上述3名確診者1月23日曾經自行駕車至台北，從下午2時至晚間9時10分，陸續到過台北車站、Q square京站時尚廣場、士林夜市、摩曼頓NIKE劍潭店、統一超商新福慶門市（士林區基河路）及士林十全排骨店。

台北市衛生局強調，衛生單位下午接獲通知後，已於第一時間通知相關場域進行環境清消並停業1天，另將發布簡訊通知足跡重疊對象。

由於當天台北車站有提供莫德納疫苗接種服務，有2000多人接種，衛生局表示，會請北市聯醫提供名單。（編輯：唐聲揚）1110130