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疫情13/300

京站台北店有確診者足跡 晚間6時起閉館清消

2022/1/30 18:32（1/30 19:25 更新）
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京站時尚廣場台北店表示，23日曾有確診者足跡，緊急宣布30日晚間6時後全面閉館清消，31日將暫停營業。圖為台北京站外觀。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
京站時尚廣場台北店表示，23日曾有確診者足跡，緊急宣布30日晚間6時後全面閉館清消，31日將暫停營業。圖為台北京站外觀。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社記者吳佳蓉、吳家豪台北30日電）本土疫情升溫，京站時尚廣場台北店今天表示，接獲衛生局通知，23日曾有確診者足跡，緊急宣布今晚6時後全面閉館清消，31日除夕將暫停營業。

台北市衛生局表示，該足跡為案18853桃園個案，將釐清相關足跡後再對外公布。

桃園市長鄭文燦下午在記者會說，自營美甲工作坊的越南籍確診者案18677，今天衍生出另外4名確診者，其中3名越南籍確診者分別是案18825、案18851及案18852，另外一名本國籍友人案18853，4人同行去美甲工作坊，經過匡列採檢確診。

本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情近期再度升溫，京站時尚廣場台北店今天表示，已接到台北市衛生局通知，1月23日店內曾有確診者造訪，宣布今天晚間6時後全面閉館進行清潔消毒作業。

京站接受中央社記者採訪時說明，由於按規定清消後至少要24小時後才能恢復營業，加上除夕夜原本就只開到晚間6時，等於全天不會對外營業。只有位於4樓的饗食天堂、HeyAhh及晶湯匙餐廳，晚間6時後可開放客人入場用餐圍爐，其餘餐廳年菜領取區，則統一於晚間6時後於1樓快取區領取。（編輯：趙蔚蘭）1110130

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