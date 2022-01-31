桃園公布4處足跡 曾到銀行、蛋行及藥局

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桃園市政府31日公布確診者公共場所足跡，範圍包含桃園、中壢及八德區，曾前往銀行、蛋行及藥局等4處。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年1月31日

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（中央社記者吳睿騏桃園31日電）桃園市政府今天公布確診者公共場所足跡，範圍包含桃園、中壢及八德區，曾前往銀行、蛋行及藥局等4處，提醒足跡重疊民眾進行自我健康監測，也歡迎市民就近到社區採檢站採檢。

桃園市政府上午發布新聞稿，新聞處長詹賀舜表示，市府為呼籲民眾提高警覺，公布 COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，案18781、18884、18885，從17日到26日期間的公共場所足跡，17日曾到桃園區聯邦銀行北桃園分行、24日到28日前往中壢區祿豐蛋行、25日到桃園區大樹藥局桃中山二店、26日到全球藥局八德佳美店。

詹賀舜說，若市民曾出入相關場所，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測，期間如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢（勿搭乘大眾運輸），就醫時請主動告知醫護人員相關接觸史。

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詹賀舜表示，春節期間市府防疫不打烊，1月31日到2月2日期間，可運用桃園區中路公園、中壢區中正公園2處採檢站採檢，各採檢站服務時間可到「桃園事臉書專頁」查詢。

詹賀舜說，2月3日起桃園市增為8處採檢站，屆時中路公園及中正公園2處，將依分流原則安排居家隔離與居家檢疫者專用，另外6處社區採檢站，分別為桃園火車站後站停車場、八德區綜合大樓、大園市民活動中心、龍岡採檢站、自強活動中心、新勢市民活動中心，方便市民就近採檢，以確保春節期間防疫安全。（編輯：方沛清）1110131