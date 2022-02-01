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台北市疫苗平台4日將重啟預約 2/7開打

2022/2/1 13:59
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（中央社記者余曉涵台北1日電）台北市長柯文哲今天表示，台北市府正在把手中COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗整理一遍，預計明天宣布重啟北市預約平台，2月7日開打，盡量讓第3劑疫苗覆蓋率衝高。

台北市長柯文哲今天一早前往北市府大數據中心，跟市民開箱大數據中心如何應用到疫情監控和市政決策，

柯文哲接受媒體聯訪時表示，希望民眾第3劑可以打好打滿，若打到7成了，就可以想想看是否要放寬隔離政策，也因為這樣疾管科都沒有休假，正在把北市府擁有的疫苗數量整理一遍，預計明天下午宣布重啟預約平台。

柯文哲說，預計2月7日那個禮拜除中央預約的之外，台北整理出來的疫苗量也可以儘量打滿，讓在疫苗覆蓋率夠的狀況下，看隔離政策要不要放寬。

另外，對於目前有將近2萬人在隔離中過年，柯文哲也說，他相信不只他，中央流行疫情指揮中心也在頭痛，不是不讓民眾返台過年，而是看到入境都40幾個人，連續1到2週實在三條線，因為這麼多人總是百密一疏會有破口。

柯文哲認為，如果是當年的SARS當然要嚴格管制，但現在只要打疫苗，染Omicron的症狀很輕，當然不打疫苗還不知道會多嚴重，死亡率也不低，所以邊境管制一定要知道有什麼問題。

他強調，現在多數人打完2劑疫苗，也持有PCR陰性證明，但陽性率還是高達7%，顯示邊境防疫有問題。（編輯：陳政偉）1110201

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