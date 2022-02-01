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疫情10/300

高雄市防疫加嚴 電影院廳內2日起禁止飲食

2022/2/1 16:13（2/1 17:12 更新）
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高雄市1日新增多項防疫加嚴措施，電影院廳內2日起禁止飲食。（中央社檔案照片）
高雄市1日新增多項防疫加嚴措施，電影院廳內2日起禁止飲食。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）高雄市長陳其邁今天宣布，高雄市新增多項COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫加嚴措施，包括社區關懷據點、長照據點等停止共餐及接觸性活動，電影院廳內明天起禁止飲食。

陳其邁下午在防疫會議會後記者會公布高雄市多項防疫加嚴措施，包括公車、捷運、輕軌、渡輪、計程車、YouBike等全面戴口罩、清消、實聯制等。

社區關懷據點、巷弄長照站、失智據點及社區式長照機構等，服務對象未完成2劑疫苗且滿14天者，暫停前往接受服務，且全面停止共餐及停止辦理卡拉OK、烹飪、烘焙等接觸性活動，有呼吸道症狀者禁止進入據點。

陳其邁並表示，會派員稽查餐飲場所是否落實防疫措施，如該戴口罩卻沒戴，離開飯桌沒戴口罩等，要求改善未果，就會停止內用。另市場、觀光景點、公共運輸系統、公園等，加強人流管制，有餐飲服務也禁止試吃、試用。

陳其邁並指，明天起電影廳內禁止飲食，比照大眾運輸交通，除特殊需求可以喝水，其他餐飲、零食、飲料等，影廳內一律禁止，但可吃完再進去。

另外，台灣燈會今晚6時點燈，市府官方臉書等管道有直播可觀看，陳其邁也籲民眾分流、分散參加燈會活動。（編輯：孫承武）1110201

（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
高雄市1日新增多項防疫加嚴措施。（高雄市政府提供）
高雄市1日新增多項防疫加嚴措施。（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
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