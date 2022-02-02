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2/2本土16例、境外移入37例 無死亡病例
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疫情1/300

2/2本土16例、境外移入37例 無死亡病例

2022/2/2 14:08（2/2 14:22 更新）
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中央流行疫情指揮中心宣布，2日國內新增16例COVID-19本土病例。圖為民眾春節返鄉。（中央社檔案照片）
中央流行疫情指揮中心宣布，2日國內新增16例COVID-19本土病例。圖為民眾春節返鄉。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張茗喧台北2日電）中央流行疫情指揮中心宣布，今天國內新增16例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例、37例境外移入病例，沒有死亡個案。（編輯：張芷瑄）1110202

疾管署新聞稿

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增53例COVID-19確定病例，分別為16例本土個案及37例境外移入（25例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為6例男性、10例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲；詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為21例男性、15例女性、1例調查中，年齡介於10多歲至80多歲，分別自美國（6例）、法國及新加坡（各2例）、加拿大、宏都拉斯、馬來西亞、阿拉伯聯合大公國、柬埔寨、日本及克羅埃西亞（各1例）移入；另20例調查中。入境日介於今（2022）年1月18日至2月1日；詳如新聞稿附件。指揮中心統計，截至目前國內累計5,694,746例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含5,675,621例排除），其中18,903例確診，分別為3,752例境外移入，15,097例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計127例移除為空號。2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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