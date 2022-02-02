桃園公布疫調足跡 曾赴NET、永和豆漿大王等10處

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（中央社記者葉臻桃園2日電）桃園市政府今天下午公布個案新增疫調足跡，包括NET中壢七店、建德食品材料行、台北永和豆漿大王桃園大溪店等10處。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延續，桃園市政府今天下午公布案18886、案18950、案18975、案18976、案18977自1月23日至31日期間公共場所足跡。

桃市府表示，足跡包括1月23日、1月25日至28日及1月31日至7-11埔頂門市；1月24日至八德區廣福路「北洋水族館」；1月26日至八德區和平路「貿順商店」、大湳市場、八德區長興一路「建德食品材料行」、全家大溪松樹門市。

以及1月29日至大湳市場、中壢區建國路「OB嚴選桃園中壢旗艦店」、中壢區中正路「NET中壢七店」；1月31日至大溪區介壽路「台北永和豆漿大王桃園大溪店」、大溪區文化路「大龍大賣場」；曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。（編輯：張芷瑄）1110202