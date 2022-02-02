新北確診個案遊台中 匡列42人採檢全陰性

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新北市確診個案18905和母親有台中足跡，台中市衛生局匡列重疊確診者足跡的42人，2日下午採檢出爐，42人檢驗均為陰性。（示意圖／取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者趙麗妍台中2日電）新北市確診個案18905和母親有台中足跡，台中市衛生局匡列重疊確診者足跡的42人，並開設社區篩檢站，今天下午採檢出爐，42人檢驗均為陰性。台中目前無本土確診病例。

台中市衛生局今天透過新聞稿表示，因應外縣市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案有台中足跡，台中市被匡列足跡重疊的42人，經台中市衛生局逐一電話追蹤，今天下午3時，42人檢驗結果出爐為陰性。

確診個案18942上月初自中國返台隔離後，卻在自主健康管理期間，帶著兒子外出用餐，高雄市衛生局今天依法開罰。其中，確診的兒子案18905上月底曾和母親到台中2天1夜，今天下午中央疫情指揮中心也宣布母親確診為案18988。

台中市衛生局日前接獲確診個案足跡曾到台中，緊急匡列、通知與足跡重疊者採檢送驗，一共42人。市府協調鄰近中國醫藥大學附設醫院、澄清醫院平等院區，以及中山醫學大學附設醫院，在1月31日至2月2日開設社區篩檢站。

市府公布新北確診個案的足跡，包括台中火車站、高苑商旅中正店、旅禾泡芙之家審計店、漢口路古猗園灌湯包、元春鐵板燒中華店、成功路信兵衛手作丼飯壽司生魚片店、台中火車站鐵支路咖啡交易所等。

衛生局指出，確診者旅宿台中期間，曾搭乘火車與79、300、309號公車。市府接獲確診者足跡通知後，立刻展開清消工作。台中目前並無本土確診病例，民眾可安心過年，呼籲繼續配合防疫規定。（編輯：卞金峰）1110202