北市幼兒園群聚再增1例 父親醫院陪病被傳染

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（中央社記者張茗喧台北2日電）台北市幼兒園群聚案再增1例確診，台北市副市長黃珊珊今天表示，一名染疫孩子的爸爸在醫院陪病時被傳染，將研議讓陪病家屬先打第3劑並加強防護裝備，以降低染疫風險。

台北市副市長黃珊珊上午前往艋舺龍山寺參拜，她在接受媒體聯訪時表示，今天北市新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，與幼兒園確診老師案有關。

黃珊珊說，這名確診個案是染疫幼童的爸爸，到醫院照顧染疫的孩子遭傳染，所幸北市早在幼兒園疫情發生第一時間就已將孩子、家人全數匡列隔離，因此這名染疫爸爸並無社區足跡，疫情仍在可控制範圍。

黃珊珊指出，考量北市先後出現數名父母因到醫院陪病染疫，北市正和醫院共同研議加強陪病家屬防護措施，除了可能加強防護裝備，也可能讓父母在進入醫院陪病前先打第3劑疫苗，降低染疫風險。

在北市疫苗預約平台方面，黃珊珊說，今天下午將開記者會宣布BNT疫苗預約時程，莫德納疫苗則是配合中央政策再做規劃，盼民眾耐心等候。

黃珊珊表示，萬華是去年4、5月疫情最嚴峻的地區，要恢復並不容易，因此每次她來萬華心情都相當激動，也會和觀世音菩薩祈福，希望萬華重新站起來，今天來到龍山寺也看到民眾踴躍到廟裡祈福、祈求平安。

黃珊珊指出，根據萬華地區血清抗體研究，97%受試者體內都有抗體，顯示疫情嚴峻時期，許多民眾都曾染疫、後來很多人也都打了疫苗，現在是全台灣最安全的地方，鼓勵民眾趁著連假期間到龍山寺參拜，順便到艋舺夜市逛逛。

因應疫情，北市昨天起全面要求影城影廳內禁止飲食，黃珊珊說，由於影城影廳屬於密閉空間、民眾待在裡面的時間長又沒有梅花座，因此希望避免民眾取下口罩，新政策實施至今暫時沒有其他爭議。（編輯：張芷瑄）1110202