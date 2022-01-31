高雄港區春節期間 防疫管控多管齊下

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台灣港務公司高雄港務分公司31日發布新聞表示，已完成2次COVID-19採檢且為陰性者，會用多方式進行比對，不會因為未收到採檢陰性簡訊，而禁止入港。圖為高雄港工作人員在碼頭篩檢。（高雄港務公司提供）中央社 111年1月31日

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（中央社高雄31日電）台灣港務公司高雄港務分公司今天表示，已經完成2次COVID-19採檢且為陰性者，會用多方式進行比對，不會因為未收到採檢陰性簡訊，而禁止入港，請港區從業人員放心。

台灣港務高雄分公司發布新聞表示，依疫情指揮中心指示，2月7日前未完成2次採檢者嚴格禁止入港區。適逢春節，為了使港區從業人員在符合採檢次數規定下得以順利進入港區作業，特別研發APP查詢系統，由港務公司人員協助輸入身分證，比對進港人員是否依限完成篩檢，符合規定即可進港；若不符合規定者，不得入港，同時記錄造冊通知其所屬公司。

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除了前述APP查詢系統外，港務公司表示，同時提供其他便捷查詢方案。例如，可出示採APP查詢系統檢陰性簡訊或健保快易通APP證明，或提出在港區各篩檢站完成採檢後，在現場拍攝港務公司設置圖卡作為佐證資料，或由管制站港警或工作人員協助查詢，使港區從業人員在便民服務下快速進入港區作業。

港務公司重申，已經完成2次採檢且為陰性者，會以多方式進行比對，不會因為沒有收到採檢陰性簡訊而禁止入港，請港區從業人員放心。（編輯：方沛清）1110131