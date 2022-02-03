高雄社區接種站4日開放預約 陳其邁籲踴躍施打

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高雄市長陳其邁3日表示，高雄COVID-19疫苗接種站4日到13日開放線上預約。（高雄市政府提供）

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（中央社記者蔡孟妤高雄3日電）高雄市長陳其邁今天表示，高雄COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種站4日到13日開放線上預約，有加碼名額，呼籲民眾踴躍接種，降低染疫發生率及重症住院率。

陳其邁下午在防疫會議後記者會說，民眾可線上預約到社區接種站接種，包括美麗島捷運站及岡山慈濟接種站4到6日分別提供高端、輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）及莫德納（Moderna）疫苗，另岡山慈濟9日有高端疫苗。

此外，彌陀里活動中心、永安中正堂、台灣中油股份有限公司宏南訓練教室、鼓山高級中學、大東文化藝術中心、一甲國中及美濃國中大禮堂等社區接種站8、9、10、12及13日提供莫德納、BNT和高端疫苗。

陳其邁表示，旗津區昨天篩檢1181人，今天截至中午共篩檢998人，將持續擴大篩檢，加強社區監測強度、密度，找出可能個案，也呼籲民眾接受疫情調查時，務必如實，以免造成自身家庭及社區風險。（編輯：李明宗）1110203