桃園增7確診含日翊物流2人 鄭文燦籲相關業者採檢[影]

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（中央社記者葉臻桃園3日電）桃園市長鄭文燦表示，今天新增7例COVID-19本土個案，包含2名日翊物流公司員工、家人，以及1名加貝爾幼兒園陪病父親，還有同一家庭的群聚感染，為1名返國確診者的4名家人。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延續，鄭文燦今天上午主持防疫專案會議會後記者會時表示，大溪某物流公司群聚感染，至今共採檢1178人，昨天採檢後又新增2人確診，1名是員工，1名是員工的家人；這間物流公司累計已有15人感染，為12名員工、3名員工家人。

鄭文燦表示，由於這間物流公司有往來廠商，物流車隊也有相關交接，因此決定公布廠商名稱「日翊物流」（日翊文化行銷股份有限公司），地址是桃園市大溪區新光東路76巷22之2號，呼籲與這家物流公司有業務往來，提貨、存貨等，以及有交接的物流車隊，務必出來採檢。

鄭文燦表示，已勒令日翊物流停工並完成員工採檢，目前有267名員工要進行居家隔離14天，其餘806名員工進行預防性在家隔離5天，預計2月6日進行二採。

鄭文燦表示，今天還有5例確診個案，都是在匡列隔離範圍。桃園市政府衛生局長王文彥說明，這5例包含1例（案19052）是八德區加貝爾幼兒園相關，為染疫童（案18684）的陪病父親。

王文彥表示，另外4例（案19053、案19054、案19074、案19075）是一個家庭感染，主要感染源是從中國返國的家人，1月15日返國、隔離14天，1月30日解隔離檢驗陰性，返家後1月31日開始有症狀，2月2日兒子、女兒、妻子和弟弟也開始有症狀，採檢都陽性確診。（編輯：張雅淨）1110203