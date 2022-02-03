2/3增22本土個案 高雄占15例、桃園7例

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（中央社記者楊啟芳、葉冠吟台北3日電）中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內新增56例COVID-19病例，分別為22例本土及34例境外移入（10例為航班落地採檢陽性），其中本土高雄15例、桃園7例，無新增死亡。

指揮中心表示，今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案為11例男性、11例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲。居住的縣市高雄市15例、桃園市有7例。指揮中心發言人莊人祥表示，22例當中共有9例是隔離後陰轉陽。

高雄15個病例部分，莊人祥表示，宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店相關的有6例，裡面有2例是隔離後陰轉陽；另外4例是一家人，其中一人曾與案18773（曾去礁溪長榮酒店確診者家中作客）在1月25日有接觸，之後家人在1月31日陸續出現症狀，自行就醫採檢後驗出。

另外高雄港相關有9案，有6例是隔離後陰轉陽，另外3例是旗津社區擴大採檢後檢驗出。

至於桃園市的7例，莊人祥表示，隔離後陰轉陽有1例，是加貝爾幼兒園相關陪病的父親；物流公司有2例，包括1名員工、1名家屬。到目前為止物流公司確診病例有15例，包括12名員工、3名家屬，桃園市已勒令停工，約250名員工列居家隔離，其他家屬也陸續匡列，還有約1000名員工會做預防性隔離5天。

桃園市還有疫調中的4案，都是今天境外移入個案19042的家人，案19042在1月15日從中國入境，入住防疫旅館14天期滿採檢陰性後，在1月30日返回桃園，隔天晚上出現咳嗽症狀，自行快篩陽性，所以次日衛生局安排採檢陽性確診，陸續匡列同住家人3人、非同住家人3人。

莊人祥指出，2月2日安排接觸者採檢，6人裡面有4人是陽性，分別是案19042的妻子、子女跟弟弟。本案主要是在居家檢疫期滿後，在自主健康管理期間發病，因為Ct值偏低，所以跟同住家人僅接觸未滿2天即發病，感染源還在釐清當中。

境外移入部分，指揮中心說明，新增境外移入個案為14例男性、19例女性、1例調查中，年齡介於20多歲至60多歲，分別自美國（10例）、中國、英國、菲律賓、日本及澳大利亞（各2例）、泰國、土耳其、德國、西班牙及瑞典（各1例）移入；另9例調查中。入境日介於今年1月15日至2月2日。（編輯：張雅淨）1110203