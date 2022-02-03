COVID-19全球最新情報2/3

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（中央社台北3日電）北京冬奧開幕在即，日本代表團滑雪選手確診；日本疫情延燒，單日增9萬例確診、80人病故，均創新高；德國疫情高峰還沒到，累計染疫總數已破千萬；土耳其單日確診數首破10萬例大關。

世界衛生組織（WHO）表示，根據若干研究，傳染力強的變異株Omicron亞型可能比原型的傳染力更強，目前已入侵57個國家。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間3日上午7時，全球至少569萬8618人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病逝，至少3億8422萬6630人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

台灣2日新增16例本土病例，6例與高雄港相關、7例與桃園物流相關，37例境外移入病例，沒有新增死亡個案。

值得注意的是，從新北到高雄遊玩國中生的母親也確診，國中生一家3口感染源都不明，指揮中心將做基因定序釐清感染源。

● 中國

中國國家衛健委2日通報，1日中國全境新增確診病例63例，本土病例有36例，其中浙江杭州最多，共15例。北京則有2例。浙江在過去一週，確診病例突破百例。

截至2月1日，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例1802例，累計治癒出院病例9萬9764例，累計死亡病例4636例。

北京冬季奧運會4日將揭幕，在疫情陰影下，當局採取高規格防疫措施，包括取消大量國際航班，外媒形容中國幾成「空中禁區」。

● 日本

日本奧林匹克委員會（JOC）2日表示，參加北京冬季奧運的日本代表團一名滑雪選手在北京接受PCR檢測確診。這是參加北京冬奧的日本代表團首度有選手確診。

日本疫情持續延燒，2日新增確診病例首度突破9萬例；通報死亡80人，都創單日新高。

東京都2日新增2萬1576人確診，首度單日確診突破2萬例大關。另都內新增6人染疫不治。

為促民眾打疫苗，日本首相岸田文雄2日表示，下週起東京大型接種中心單日可施打疫苗人數擴增為5000人。

● 韓國

Omicron近期在韓國快速擴散，單日新增確診病例上週首次突破1萬例，僅8天又創下2萬多例紀錄。

※ 大洋洲

● 澳洲

南太島國東加先前未爆發疫情，如今卻因發現病例而實施封城。澳洲在東加附近海底火山爆發後派艦馳援，上週停靠東加碼頭時，已知艦上有23例確診，但澳方表示，東加首都出現的COVID-19病例與澳艦無關。

● 東加

東加1月遭海底火山噴發引起的大規模海嘯重創，隨著全球援助物資湧入，出現確診病例，使得這個原先無本土疫情的國家關閉國界。

※ 歐洲

● 德國

德國2日通報，過去24小時新增20萬8498起確診病例，累計染疫總數突破千萬大關。

德國衛生部長勞德巴赫（Karl Lauterbach）表示，預計Omicron引發的這波疫情將在2月中旬達到高峰，單日新增確診將達40萬例，然後開始下降，倘若疫情沒失控，可望在2月底或3月初放寬防疫限制。

● 英國

全球首起自願者蓄意染疫以促進針對COVID-19的研究，經「開放孤兒」公司鑽研發現，由健康年輕成人進行這項研究是安全的。

● 法國

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）1日說，他暫不打算正式公布是否於今年4月總統大選爭取連任，眼下以處理烏克蘭危機和疫情為優先。

● 挪威

法新社報導，儘管Omicron造成疫情加劇，挪威仍正解除大部分防疫限制，還說社會必須與「病毒共存」。

● 俄羅斯

俄羅斯官員2日通報，過去24小時新增14萬1883起確診病例創紀錄，比起兩週前1月19日通報3萬3899起確診病例可謂大幅增加。

儘管俄羅斯新增確診連13天創新高，世界衛生組織仍表示，俄國無意實施大規模管制以遏止疫情。

● 捷克

捷克衛生部數據顯示，由於Omicron擴散，1日捷克新增5萬7195起確診病例，創疫情爆發全球大流行以來新高。

※ 美洲

● 美國

美國陸軍1日表示，拒絕接種COVID-19疫苗的軍人將立即遭到除役，因為這項措施對維持戰備至關重要。

美國確診病例天天破6位數，為讓6個月大至未滿5歲幼童盡快獲得疫苗保護，華郵報導，美國藥廠輝瑞（Pfizer）和德國生技公司BioNTech計劃1日向美國衛生機關申請緊急授權，最快可望2月底通過。

● 加拿大

法新社報導，加拿大魁北克省將取消向未接種疫苗民眾課徵健康稅的方案，此前這個構想遭遇公眾的強烈反彈。（編輯：曹宇帆/核稿：曾依璇）1110203