杭州嬰幼兒群聚染疫10人確診 4人不滿周歲

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（中央社台北2日電）浙江杭州成為中國最新一波本土疫情核心。杭州市官方今天表示，當地發生COVID-19群聚感染的嬰幼兒中心，截至今天上午9時已有10名嬰幼兒確診，其中4人不滿周歲，年齡最小者僅5個月大。

據官方統計，自1月26日到今天中午12時止，杭州全市這波本土確診病例累計已達111例。

綜合中國媒體報導，杭州市衛健委副主任應旭旻下午在防疫記者會上表示，發生群聚感染的富陽區「咕甜全球進口母嬰生活館」10名確診嬰幼兒，由於在店內洗澡、玩耍，且環境密閉、停留時間長，導致感染。

應旭旻指出，這10名嬰幼兒病例大多數出現不同程度咳嗽、咳痰。杭州市衛健委已專門組織省、市知名兒科專家成立聯合專家組，為每一名患者單獨制定治療方案。其中，4名周歲以下患者並由醫院提供專班護理，有24小時陪護。

他說，這10名嬰幼兒病例目前病情穩定。未來將以對症治療為主，根據年齡與病情適當輔助霧化吸入，採用鼻噴劑、顆粒劑等適合兒童的抗病毒治療藥物，並酌情配合中藥治療。

受這家嬰幼兒中心發生群聚感染，全店被劃為疫情高風險地區影響，富陽區全境自1月31日農曆除夕下午4時30分起，區內高速公路、國省道、縣鄉村道、軌道交通、水路等實施交通管制，人車只進不出。

另外，杭州市政府副秘書長毛根洪今天表示，為防止疫情風險外溢，全市中高風險地區所在的縣市區民眾將被限制跨省出行。至於其他縣市區民眾若要離開杭州，需持有48小時內的核酸陰性證明。（編輯：邱國強）1110202