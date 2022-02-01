索羅斯：房市危機與疫情可能威脅習近平連任之路

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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）身價億萬的投資名人索羅斯（George Soros）今天表示，他認為中國國家主席習近平今年可能遇到阻礙，無法順利取得第3個任期。上述觀點顯然與多數觀察人士看法相反。

彭博報導，現年91歲的索羅斯1月31日在史丹佛大學（Stanford University）胡佛研究所（Hoover Institution）的演說中表示：「鑒於共產黨內部出現強烈反對聲浪，儘管習近平處心積慮欲將自身地位提升到與毛澤東和鄧小平相當，但這種狀況可能永遠不會發生。」

北京冬奧2月4日正式開幕前，索羅斯指出，習近平在黨內樹敵眾多、中國爆發房市危機、國產疫苗無效，以及出生率下降，這些都是不利他連任的因素。

中共預計於2022年秋季召開20大（第20次全國代表大會），68歲的習近平很可能在這場會議上取得前所未見的第3個任期。3個月前，中共高階官員才宣布中國在習近平領導下達到「一個新的歷史起點」，替習近平無限期擔任國家領導人鋪路。

全國代表大會之前可說是中國政壇最敏感的時期之一。在中國不透明的一黨制中，大部分職位角逐都是在不公開狀況下進行。然而，從表面上看，習近平似乎一直在不斷鞏固權力並排除潛在挑戰者，這讓許多觀察人士相信，他將輕鬆延長他的執政時期。

然而，索羅斯認為，習近平的經濟控管政策和COVID-19大流行所釀成的鬥爭可能導致他下台。他指出，中國的內部分歧「如此尖銳，就連在各種黨內刊物上都能看出來。習近平正被那些受到鄧小平思想啟發並希望看到民營企業發揮更大作用的人士攻擊」。

索羅斯指出，習近平2013年就任國家主席以來，中國經濟成長的主要動力是房地產市場，但如今卻陷入困境，這也可能導致這位中國領導人翻船。

他認為，中國房市的現有模式「無法持續」，因為買家靠借來的錢買房，而在房子建好前就被迫開始付款；此外地方政府的大部分收入也源自以不斷上漲的價格出售土地，去年6月的價格即比前年同期高出30%。

隨著多數人越來越買不起房子，土地和房屋的價格都開始下跌。中國恆大集團是全球負債最多的開發商，去年12月首次被貼上違約標籤，它的許多競爭對手也在苦苦掙扎。索羅斯預測，將大部分積蓄投資房地產的人民將會群起反對習近平。

據索羅斯的說法，現在的問題是習近平是否會動用必要工具以重建信心，「2022年第2季就可以看出他是否成功，但目前的形勢對習近平來說似乎不太樂觀」。

索羅斯認為，COVID-19的Omicron變異株竄起，也將對經濟和習近平遏制疫情傳播的能力構成嚴重威脅。他聲稱這種變異株「不再受到控制」，且習近平的嚴格封城措施也可能引發民怨。

索羅斯說：「Omicron可能成為習近平垮台的關鍵。」他還表示，希望習近平被一位對內不那麼專制、對外態度也較和平的領導人取代。

索羅斯說：「這將消除各國開放社會現今面臨的最大威脅，而且他們都應該盡一己所能，鼓勵中國朝著理想方向前進。」

索羅斯是美國第2大私人慈善基金會開放社會基金會（Open Society Foundations）創辦人。該基金會擁有280億美元的資產，致力在全球推動建立民主體制，並反對專制主義。（譯者：施施/核稿：林治平）1110201