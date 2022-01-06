中國房市持續低迷 元旦假期成交量大減

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中國房地產市場持續低迷，元旦假期重點10城市新房成交量比上月大減逾6成；新建商品住宅成交面積年減42%。圖為福建省福州市正在興建的新房。（中新社提供）中央社 111年1月6日

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（中央社台北6日電）元旦假期的銷售數據顯示，中國房地產市場持續低迷，重點10城市新房成交量比上個月大減逾6成；新建商品住宅成交面積也較去年同期下降42%。購房者觀望情緒濃厚，市場置業信心不足。

受到當局打壓房價、監管房企衝擊，中國房市2021下半年迄今持續低迷，儘管官方在去年第4季降準並表態房地產業要「良性循環」，但2022開年第一個假期，房市卻出師不利。

綜合陸媒時代周報、每日經濟新聞報導，中國指數研究院5日發布報告指出，市場恢復動力不足，元旦假期樓市成交延續低迷。重點監測城市新建商品住宅成交面積較去年同期下降42%。其中一線城市成交規模降幅超兩成，二三四線代表城市降幅近6成。

諸葛找房研究中心數據顯示，1月1日至3日，重點10城市新房成交1699套，較2021年12月同期大減60.12%，較2021年同期也下降56.9%。

從近5年元旦假期成交數據分析，重點10城新房成交量呈現先升後降態勢。自2018年起，元旦假期新房成交連續3年上漲，2020年元旦新房成交突破5000套。隨著近兩年房市調控加碼，元旦新房成交逐年下滑，2022年跌破2000套，創近5年來新低。

新房去化乏力，中國中古屋市場成交量也下滑。2022年元旦，北京、深圳、佛山、青島、杭州等5城共成交486套二手房，年減34.77%。其中，青島、北京跌幅還超過60%。

2021年，中國多家房企交出史上最差成績單。截至2021年12月末，前百大房企累計銷售操盤金額年減3.5%；規模房企平均目標完成率不到90%，明顯低於過去3年105%以上的平均水準。

「購房者觀望情緒濃厚，市場置業信心仍不足。」中指研究院表示，預計短期市場調整態勢將延續，部分前期調整較早的城市，隨著信貸環境的改善以及相關扶持政策陸續落地，市場有望逐漸築底回升。

中指研究院並指出，對大多數城市而言，市場調整時間較長，市場恢復動力偏弱、基本面較弱、樓市存量去化壓力大的城市，短期購房者置業情緒難有改觀。

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報導引述58安居客房產研究院分院院長張波指出，當局去年第4季的行業政策「微放鬆」，主要在房貸發放節奏及少量城市政策方面適度放鬆，雖對市場熱度提升有一定作用，但仍集中在滿足居民合理的購房需求，因此對市場不會帶來明顯拉動作用。

張波認為，2022年房地產調控政策的分化將更明顯，市場分化將加劇，各城調控收緊與放鬆並存將是常態。房地產金融政策的靈活性會進一步加強，商品房成交量將進行滯漲期，預計商品房成交量下滑。（編輯：楊昇儒/繆宗翰）1110106