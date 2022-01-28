杭州2天新增確診22例 專家：病毒恐已傳到第三代

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（中央社台北28日電）中國浙江省杭州市26日凌晨確診第一例COVID-19病毒變異株Omicron感染者，截至27日24時，2天內累積本土病例22例。專家推估，首起病例可能在19日就已感染，目前病毒恐已傳到第三代。

浙江省衛生健康委通報，1月26日0時到27日24時期間，杭州市累計本土確診病例22例。該波疫情第一起病例為1名男性，其在26日凌晨確診，感染病毒變異株Omicron，當事人曾參加慧而特（中國）餐飲設備有限公司年會。

浙江省衛健委副主任夏時暢27日接受央視新聞訪問時表示，該波疫情由慧而特（中國）餐飲設備有限公司引起，這個企業共有297名員工，目前發現病例多為這家企業員工。該家企業隔壁小區曾經舉行婚宴，當中也有發現病例，婚宴上已發現4名陽性感染者。

夏時暢認為，該波疫情傳播鏈清楚，以該家企業員工以及和他們有關人員為主。這家公司共有297名員工，其中240名員工都在杭州12個縣市區內，另有57名員工返鄉過年；留在杭州市的員工，主要集中在濱江區。這家公司在21日開了年會後就放假了，一些員工返鄉過節，所以有3例病例外溢省外。

夏時暢推估，杭州該波首例確診病例可能在1月19日就已經感染，一週間病毒恐傳播到第三代。21日餐飲設備公司開年會，24日首起病例發生症狀，第2天去醫院主動就診初篩陽性，他可能感染的時間在19日，由此推斷，19日起到病例確診的一週期間，病毒已傳播到第三代。

官方初步判斷，杭州市該波疫情與境外進口物料有關。

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夏時暢解釋，該波疫情發生後，對工廠進口物料、原料做了檢查，這些還在倉庫裡的物料、原料，一共檢測出4份雙基因陽性，結果都是Omicron。透過全基因測序分析、比對，這些原料上的病毒和現有境外移入、國內城市其他被發現的病毒株序都不一樣。

夏時暢指出，從這些比對和追溯驗證結果來看，這些物料、原料上發現的病毒株同源性和國外2021年12月11日上報的病毒株同源性非常高，專家研判完全一致。初步認為這起疫情與境外進口物料有關。寧波日前才從國外進口密封布料中檢出病毒，所以對於境外快遞、郵件等要做好防疫措施。（編輯：李雅雯/陳沛冰）1110128