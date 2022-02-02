Open Orphan：全球首個人體挑戰試驗證實模式安全

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（中央社倫敦2日綜合外電報導）愛爾蘭製藥公司Open Orphan今天宣布，全球首個讓自願者蓄意染疫以促進COVID-19相關研究的「人體挑戰試驗」初步結果顯示，這種試驗模式對健康年輕成人來說相當安全。

路透社報導，負責進行試驗的Open Orphan透過聲明表示，試驗數據證實這個模式安全無虞，理論上這個模式可提供「即插即用」的平台，以檢測使用COVID-19原型病毒株及變異株的療法和疫苗。

Open Orphan於1年前與倫敦帝國學院（Imperial College London）、英國政府疫苗工作小組及hVIVO實驗室合作開展這項「人體挑戰試驗」（Human Challenge Trials, HCT）計畫。

這項試驗讓36名年齡介於18至29歲的健康男女感染SARS-CoV-2的原始病毒株，並在受到控制的隔離環境中密切監視他們的狀況。受試者離開隔離設施後，還會接受12個月的後續追蹤。

Open Orphan指出，上述試驗並未產生嚴重不良事件，且人體挑戰試驗模式被證實安全無虞，在試驗中，健康年輕的成人具有良好耐受性。

根據Open Orphan的說法，人體挑戰試驗模式獲確立後，該公司應可在今年簽約或進行COVID-19人體挑戰研究，惟因相關試驗可能引發倫理爭議，因此仍須事先取得個人及主管機關的同意。（譯者：曹宇帆/核稿：施施）1110202