救援物資湧入後疫情入侵 東加2日起關閉國界

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（中央社東加首都努瓜婁發2日綜合外電報導）南太平洋島國東加1月遭海底火山噴發引發的大規模海嘯重創，隨著全球援助物資湧入，又出現COVID-19確診病例，使得這個原本零本土疫情的國家今天起關閉國界。

東加總理索瓦萊尼（Siaosi Sovaleni）昨晚表示，首都努瓜婁發（Nuku'alofa）本週出現2名男性COVID-19（2019冠狀病毒疾病）採檢結果陽性，目前正在隔離。

他還說，2名確診者原本都在努瓜婁發的港口工作。自從東加1月15日遭到威力強大的海底火山噴發和伴隨的海嘯侵襲後，來自世界各地的人道援助資源湧入這個港口。

索瓦萊尼發表全國演說時表示：「當前最重要議題是減緩和阻止疫情擴散。有鑑於此，我們全國將進入封鎖…往來各島的船班停航，（國內線）班機也要停飛。」

索瓦萊尼宣布，東加將自2日傍晚6時（格林威治時間2日5時）起關閉國界，其後每48小時評估情況。

法新社報導，擁有10萬人口的東加，曾在2020年初疫情開始席捲全球時首度關閉國界，此後只出現過1例境外移入確診，該名男性在2021年10月從紐西蘭返國後發現染疫，其後已完全康復。

東加上月發生致命的火山噴發和海嘯「空前災難」後，澳洲、紐西蘭、美國、英國、法國、中國和斐濟等國家都派遣援助船隻，運來飲用水、醫療補給和工程機具等物資。

東加當局為防止疫情入境，所有物資卸運都採嚴格的「零接觸」規格處理，包括入境貨物會先隔離3天，才會交由東加人處理。

索瓦萊尼並未透露2名確診者是負責哪艘船的工作，僅稱2人都無症狀，且如同東加約85%人口，他們皆已接種2劑疫苗。

澳洲馳援軍艦阿得雷德號（HMAS Adelaide）上週停靠努瓜婁發港口的伏納（Vuna）碼頭時，已知艦上有23例確診，但仍在隔離區卸下250個棧板的援助物資。

東加駐澳洲高級專員公署副署長圖伊哈朗金吉（Curtis Tu'ihalangingie）告訴路透社，東加發現的2例確診並非出現在阿得雷德號使用的碼頭，而是在另個商業貨物碼頭。

澳洲國防軍（Australian Defence Force）聯合作戰司令（Chief of Joint Operations）比爾頓（Greg Bilton）中將今天接受天空新聞網（Sky News）訪問時也表示，東加首都出現的COVID-19病例與澳洲軍艦無關，「看來並非從阿得雷德號傳播出來」。（譯者：張正芊/核稿：施施）1110202