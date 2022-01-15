東加海底火山噴發沿岸浪高1公尺 聲音大到鄰國都聽見

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（中央社東加王國努瓜婁發15日綜合外電報導）南太平洋島國東加發生海底火山噴發，噴發聲音之大連鄰國都能聽見，同時引發該地區多日來第2次海嘯警報，東加海岸今天湧現大浪。

（中央社製圖）

法新社報導，澳洲氣象局（Bureau of Meteorology）在推特上寫道：「在努瓜婁發（Nukualofa）觀察到1.2公尺的海嘯波。」昨天火山噴發後，所記錄的最高海嘯巨浪為30公分。

就在昨天海嘯警報解除後不到幾小時，東加首都努瓜婁發以北約65公里的洪加湯加－洪加哈派（Hunga Tonga-Hunga Ha'apai）海底火山噴發。

這場噴發持續至少8分鐘，並向空中噴射數公里高的氣體、灰燼和煙霧。當局呼籲沿海居民往高處避難。

斐濟官員說，爆發的聲音之大，就連800公里外的斐濟也「如雷貫耳」。

東加公共服務委員會（Tonga Public Service Commission）昨天表示，民眾應該「遠離警示地區，包括地勢低的沿海地區、礁岩和海灘」。

與此同時，太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami Warning Center）也對美屬薩摩亞發布「海嘯警告」，稱「海平面變化和強大洋流的威脅，可能會對海灘造成危險」。

太平洋海嘯警報中心表示，在東加發生火山活動後，美屬薩摩亞首都的海平面測量儀測得0.6公尺高的海嘯波。（譯者：陳怡君/核稿：陳昱婷）1110115