更多編輯台推薦新聞：
東加火山噴發掀巨浪 女子為救收容所犬隻遭海嘯捲走喪命
國際

東加火山噴發掀巨浪 女子為救收容所犬隻遭海嘯捲走喪命

1922疫苗預約平台上午10時再開放 分流時程7大QA看這裡
生活

1922疫苗預約平台上午10時再開放 分流時程7大QA看這裡

按下檢舉鍵之後 臉書審核員怎麼決定貼文刪還是留？
科技

按下檢舉鍵之後 臉書審核員怎麼決定貼文刪還是留？

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
東加火山噴發
新聞專題
東加火山噴發1/26

東加海底火山噴發沿岸浪高1公尺 聲音大到鄰國都聽見

2022/1/15 17:55（1/16 09:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
南太平洋島國東加發生海底火山噴發。（圖取自facebook.com/tongametservice）
南太平洋島國東加發生海底火山噴發。（圖取自facebook.com/tongametservice）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東加王國努瓜婁發15日綜合外電報導）南太平洋島國東加發生海底火山噴發，噴發聲音之大連鄰國都能聽見，同時引發該地區多日來第2次海嘯警報，東加海岸今天湧現大浪。

（中央社製圖）
（中央社製圖）

法新社報導，澳洲氣象局（Bureau of Meteorology）在推特上寫道：「在努瓜婁發（Nukualofa）觀察到1.2公尺的海嘯波。」昨天火山噴發後，所記錄的最高海嘯巨浪為30公分。

就在昨天海嘯警報解除後不到幾小時，東加首都努瓜婁發以北約65公里的洪加湯加－洪加哈派（Hunga Tonga-Hunga Ha'apai）海底火山噴發。

這場噴發持續至少8分鐘，並向空中噴射數公里高的氣體、灰燼和煙霧。當局呼籲沿海居民往高處避難。

斐濟官員說，爆發的聲音之大，就連800公里外的斐濟也「如雷貫耳」。

東加公共服務委員會（Tonga Public Service Commission）昨天表示，民眾應該「遠離警示地區，包括地勢低的沿海地區、礁岩和海灘」。

與此同時，太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami Warning Center）也對美屬薩摩亞發布「海嘯警告」，稱「海平面變化和強大洋流的威脅，可能會對海灘造成危險」。

太平洋海嘯警報中心表示，在東加發生火山活動後，美屬薩摩亞首都的海平面測量儀測得0.6公尺高的海嘯波。（譯者：陳怡君/核稿：陳昱婷）1110115

延伸閱讀
西班牙拉帕馬島火山噴發近3個月 500年來最長一次印尼火山噴發死亡增至34人 母女相擁罹難龜山島磺煙噴發 24年最大量連宜蘭都可見日本熊本縣阿蘇火山噴發 煙灰衝高3500公尺
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀