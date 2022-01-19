東加火山爆發釀海嘯威力太驚人 專家解析海底發生什麼事

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南太平洋島國東加15日海底火山噴發，澳洲專家推測可能是火山岩漿帶有氣體及大量水蒸氣瞬間受壓，造成強大的噴發威力。（圖取自facebook.com/tongageologicalservice）

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（中央社記者丘德真雪梨19日專電）南太平洋島國東加15日海底火山噴發，規模之大被認為是全球數十年來未見。澳洲專家推測可能由於火山岩漿帶有氣體以及大量水蒸氣瞬間受壓，造成強大的噴發威力。

位在南太平洋的洪加湯加－洪加哈派（Hunga Tonga-Hunga Ha'apai）海底火山15日噴發。海底火山的位置距離東加首都努瓜婁發（Nuku'alofa）北面65公里。噴發歷時8分鐘，造成震波並引發海嘯，巨浪甚至一路直達美國阿拉斯加州、日本和南美洲。

紐西蘭廣播公司（RNZ）今天報導，澳洲昆士蘭大學研究員布萊恩（Scott Bryan）指出，全球每星期大約有20次火山活動，大多數規模輕微。洪加湯加－洪加哈派火山屬於「隱沒帶火山」（subduction volcano），即火山位置處於兩片地殼板塊邊緣，而且其中一塊被另一塊擠壓在下面。

布萊恩形容，「隱沒帶火山」通常有「雙重性格」，它們往往活動緩慢甚至沈寂，外表呈圓錐形，日本富士山就是其中的例子之一；但有時候，它們會暴戾地噴發，就正如洪加湯加－洪加哈派火山在最近的情況。

布萊恩表示，雖然目前仍然無法確定為何這次火山噴發威力如此強大，但他推測原因可能有兩個，一是火山岩漿內帶有氣體，以及火山噴發造成大量水蒸氣瞬間受到壓縮。

布萊恩解釋，當帶有氣體的岩漿從地底深處衝上地面時，就會像「開香檳酒瓶一般地」發生一股噴發的壓力，當中的氣體會爆發性地擴張，進而將岩漿炸開。

紐西蘭廣播公司報導，任職於澳洲蒙納許大學（Monash University）的火山專家韓德里（Heather Handley）曾經參與2009年的一項研究，發現洪加湯加－洪加哈派火山過去噴出的岩漿內帶有氣體。

布萊恩認為，火山噴發威力強大的另外一個可能因素是，由於洪加湯加－洪加哈派是一座「隱沒帶火山」，岩漿的噴發出口位於海底下，當岩漿衝到海裡時，大量海水在瞬間變成蒸氣；在火山與海水的相互影響之下，形成一股爆作性作用。

韓德里指出，洪加湯加－洪加哈派火山口原本在海平面之上，但在15日噴發之前的數天或者數小時才突然下降至海平面之下。

韓德里比對今年1月6日至噴發前2小時的衛星影象，發現洪加湯加－洪加哈派火山的火山錐（cone）是在這段期間內自海面上消失的。她認為，可能是因為事前已經發生過規模較小的噴發，並且將火山錐炸開，導致海水得以灌進火山口，進而促成更大規模的噴發。

至於造成龐大海嘯的原因，布萊恩相信，除了是由於火山噴發之外，可能是因為水底內還有其他目前未知的活動發生。

另外，任職於澳洲蒙納許大學的高溫地球化學家（high-temperature geochemist）奈柏（Oliver Nebel）指出，雖然科學界在事前就知道洪加湯加－洪加哈派火山正處於1000年噴發周期，但仍然難以預測確切的噴發日期。因為雖然處於噴發周期內，但噴發的時間「可能是100年之後，也可能是昨天」。

奈柏指出，在未來數天、數星期和數月，洪加湯加－洪加哈派火山都有可能再次噴發。

洪加湯加－洪加哈派火山下的岩漿是位於數十公里以下地底深處，目前無法知道當中還有多少岩漿。因此，對於火山再次噴發時規模將會有多大的問題，奈柏和韓德里都表示難以預測。（編輯：馮昭）1110119