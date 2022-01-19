火山噴發掀15公尺海嘯 東加政府：釀前所未見災難

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（中央社威靈頓18日綜合外電報導）南太平洋島國東加政府表示，東加面臨「前所未見的災難」，海底火山大規模噴發讓東加覆蓋在火山灰下，15公尺高的海嘯摧毀兩座小島上的幾乎所有民宅，造成至少3人死亡。

英國「衛報」（The Guardian）報導，東加15日遭遇海底火山噴發，這可能是30年來規模最大的火山活動；由於一條主要海底電纜受損，通訊中斷，東加當局因此遲遲未發布官方最新消息，外界主要是靠著偵察機得知災損規模。

東加政府今天首度對15日天災發表公開聲明，東加總理辦公室表示，已證實有3人罹難，但死亡人數可能攀升。東加政府尚未能聯繫到數座有人居住的島嶼。

法新社報導，已證實罹難的3人是檬果島（Mango）一名65歲婦女、一名49歲男子與英國人葛洛佛（Angela Glover）。東加政府說，也傳出有數人受傷，生還者擠在臨時庇護所內避難。

東加總理索瓦萊尼（Siaosi Sovaleni）辦公室表示，人口約有50人的檬果島，島上所有房屋都被摧毀；福諾伊福阿島（Fonoifua）只有兩戶民宅沒有倒塌。

東加派出海軍軍艦救援，載著醫療人員與水、食物、帳篷等緊急物資前往災區。東加政府在聲明中說：「疏散行動已展開。」

然而，由於連結東加與全球其餘地區的海底電纜中斷，東加的救援行動受阻，東加只能靠衛星電話與無線電與外島聯繫。

紐西蘭空軍偵察機拍攝的照片顯示，東加島嶼上方籠罩著厚厚的火山灰，汙染飲用水供應。

東加也面臨海外救援物資如何運抵的問題，碼頭受損、主要機場跑道覆蓋火山灰，妨礙國際馳援。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110119