火山海嘯破壞東加海底電纜 修復至少需1個月

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（中央社威靈頓19日綜合外電報導）南太平洋島國東加遭火山和海嘯侵襲，紐西蘭外交部今天表示，連結東加與全球其餘地區的海底電纜至少需要1個月時間才能修復。

東加15日遭遇海底火山大規模噴發，隨之而來的海嘯摧毀島上幾乎所有民宅，並造成至少3人死亡。法新社報導，兩處電纜遭激烈的火山噴發切斷，也讓東加對外通訊幾乎全面中斷。

紐西蘭外交部表示：「美國電纜公司SubCom建議至少需要4週時間才能修復東加的電纜連結。」

災難發生後，少量通訊主要是透過首都努瓜婁發（Nuku'alofa）的外國大使館利用一些衛星電話發送。

據路透社報導，國家航空暨太空總署（NASA）旗下哥達德太空飛行中心（Goddard Space Flight Center）首席科學家賈文（James Garvin）表示，火山噴發的威力相當於500萬到1000萬噸的三硝基甲苯（TNT）炸藥，爆發威力更是二次世界大戰尾聲美國在日本廣島投下核子彈的500多倍。

聯合國共同協調員韋智（Jonathan Veitch）表示，包括聯合國在內的援助機構正在準備隔空向東加遞送救援物資，以避免讓COVID-19（2019冠狀病毒疾病）進入東加。

韋智說，東加是世上少數未受COVID-19疫情侵害的國家，當地一旦爆發疫情，將會是災難性的。

韋智在簡報會上表示：「我們認為我們能派遣載有補給品的飛機。我們不確定是否能派遣載送人員的飛機，這是因為東加有著非常嚴格的零COVID-19政策。」

「他們跟許多太平洋島國一樣，對於開放國境一事相當謹慎，這是因為過去在太平洋爆發的疫情曾經摧毀當地社會。」（譯者：李佩珊/核稿：劉淑琴）1110119