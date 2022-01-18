東加火山噴發掀巨浪掃到秘魯 油輪漏油汙染海灘
2022/1/18 18:25（1/19 11:40 更新）
南太平洋島國東加海底火山噴發掀起異常巨浪，在祕魯導致漏油事件，影響3處海灘長達3公里的海岸線。（圖取自twitter.com/museum_nature）
（中央社利馬18日綜合外電報導）秘魯當局今天封閉3處海灘，原因是南太平洋島國東加海底火山噴發掀起異常巨浪，導致漏油事件。
西班牙石油公司力豹仕集團（Repsol）旗下的潘皮拉煉油廠（Pampilla）表示，由於東加海底火山噴發產生的猛烈巨浪，利馬附近的卡要（Callao）沿岸和本塔尼拉（Ventanilla）地區15日發生「局部漏油情況」。
煉油廠說，漏油發生在從油輪卸貨的時候。
秘魯國家緊急行動中心（National Emergency Operation Centre）發表聲明表示，漏油已經獲得控制。
秘魯環境部長拉米雷斯（Ruben Ramirez）說，漏油事件影響3處海灘長達3公里的海岸線。
他說：「生物多樣性遭到嚴重破壞，甚至可能衝擊人類健康。」
拉米雷斯告訴媒體：「已經下令禁止在這個地區的任何形式活動。」
環境部表示，潘皮拉煉油廠可能面臨最高3450萬美元（約新台幣9億5000萬元）罰款，檢察官將調查煉油廠造成的環境汙染。
潘皮拉煉油廠未透露確切的漏油數量，並表示正與當局合作清理受影響的海灘。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1110118
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